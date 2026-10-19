Keiko Fujimori llega a Madre de Dios para inaugurar obras eléctricas millonarias

La construcción de la línea de transmisión demandó una inversión de S/136 millones y comprende aproximadamente 160 kilómetros de infraestructura eléctrica.

Con la finalidad de inaugurar dos importantes obras de electrificación que permitirán integrar a más de 152 mil ciudadanos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la presidenta Keiko Fujimori llegó a la región Madre de Dios.

Estas obras buscan garantizar un suministro eléctrico más continuo y seguro. Durante su visita, la mandataria pondrá en funcionamiento la línea de transmisión de 138 kV y la nueva subestación Iberia, que beneficiarán directamente a 122 mil habitantes de las localidades de Nueva Pacarán, Alerta, San Lorenzo, La Merced, La Abeja, Iberia, Arca Pacahuara e Iñapari.

OBRA IMPORTANTE

La primera obra contempla una inversión de S/ 136 millones y la construcción de una línea de transmisión de aproximadamente 160 kilómetros.

Asimismo, Fujimori inaugurará la renovación de las redes aéreas de distribución eléctrica de media tensión de 22,9 kV, correspondientes al alimentador PM-08. Esta infraestructura permitirá transportar la energía proveniente de la nueva línea de transmisión y beneficiará a 30.000 habitantes de nueve localidades: Jorge Chávez, Loero, Alto Loero, Cachuela, Alta Cachuela, Centro Cachuela, Puerto Arturo, Santa Teresita y Oviedo Bajo, ubicadas en los distritos de Las Piedras y Tahuamanu.

MAYOR DEMANDA ELÉCTRICA

Por otro lado, la renovación de las redes permitirá atender el incremento de la demanda de energía eléctrica y evitar problemas de saturación en el sistema. La obra contempla una inversión cercana a los S/ 7,4 millones, financiados con recursos de Electro Sur Este S. A. A.