Aniquem realizará campaña gratuita quirúrgica a sobrevivientes de quemaduras en Lambayeque

En el marco de sus 27 años de labor ininterrumpida, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) realizará una campaña de atención médica en la región Lambayeque, enfocada en mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras.

Las actividades contemplan una serie de intervenciones y diagnósticos descentralizados para atender las secuelas físicas que presentan los pacientes de la zona norte del país, donde la institución inauguró una sede oficial en 2024.

Del 20 al 24 de octubre, la institución realizará una campaña quirúrgica gratuita en las instalaciones del Hospital Regional de Lambayeque, dirigida a pacientes con cicatrices complejas que requieren procedimientos especializados para recuperar la funcionalidad de las áreas afectadas. De acuerdo con el Dr. Felipe Gutiérrez, médico rehabilitador y director médico de Aniquem, este apoyo médico se integra dentro de un proceso integral que abarca desde la rehabilitación física hasta el acompañamiento emocional y familiar, señalando que la recuperación tras una lesión de esta magnitud requiere un seguimiento prolongado.

Jornadas de despistaje y cultura de prevención

Como parte de las acciones previas a las cirugías, los días 26, 27 y 28 de octubre se ejecutarán jornadas de evaluación de cicatrices en las localidades de Jayanca, Olmos y Motupe, a cargo de especialistas de Aniquem que identificarán a los candidatos idóneos para los tratamientos. Asimismo, la agenda en la región incluye un curso de prevención de quemaduras orientado a educar a la población sobre los riesgos en el hogar, en concordancia con la conmemoración del Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras este 26 de octubre.

Fundada en 1999, Aniquem tiene una trayectoria institucional respaldada por más de 8 mil historias de recuperación a nivel nacional, consolidando un modelo auto sostenible que brinda rehabilitación integral gratuita. Con la extensión de sus servicios hacia el norte peruano a través de su sede en Lambayeque, la organización sin fines de lucro reafirma su compromiso de continuar descentralizando la atención especializada y disminuyendo el impacto social de estas lesiones en las familias peruanas.