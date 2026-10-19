Desarticulan presunta banda en Juliaca: incautan celulares y maquetas del ‘cambiazo’

La intervención también permitió hallar maquetas de teléfonos que habrían sido utilizadas para engañar a compradores mediante la modalidad del “cambiazo”, además de billetes bolivianos.

Durante un operativo realizado en la intersección del jirón Cahuide con el pasaje La Libertad, en la ciudad de Juliaca en Puno, la Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta banda criminal denominada ‘Las Terribles de Cahuide’. La intervención fue informada por el jefe de la Región Policial Puno, general Tomás Guardia Riveros.

Las intervenidas fueron identificadas como Hilda Calcina Umorente, de 47 años, y Doris Mamani Choquimamani, de 35, quienes son investigadas por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, debido a la comercialización de equipos telefónicos.

INCAUTAN CELULARES Y MAQUETAS UTILIZADAS EN EL ‘CAMBIAZO’

Entre los objetos decomisados se encontraron 52 dispositivos móviles de diferentes características y maquetas que habrían sido empleadas para engañar a compradores mediante la modalidad conocida como ‘cambiazo’.

Asimismo, los efectivos policiales hallaron billetes bolivianos en poder de las dos mujeres durante la intervención.

PLAN ‘TERMINALES MÓVILES JULIACA 2026’

Por otro lado, la intervención se desarrolló en el marco del plan de operaciones ‘Terminales Móviles Juliaca 2026’, estrategia policial orientada a combatir la comercialización ilegal de teléfonos celulares en la ciudad, donde las dos mujeres y las especies incautadas fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente.