Osiptel adopta medidas para mantener servicios móviles durante emergencias por El Niño

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó medidas excepcionales para facilitar el acceso y mantener la prestación de los servicios móviles en las localidades que sean declaradas en emergencia por los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

Las disposiciones fueron establecidas mediante la Resolución N.° 133-2026-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano. Su aplicación busca reducir las dificultades de comunicación que podrían enfrentar los usuarios en las zonas perjudicadas por este evento climático.

¿Qué pasará con los saldos prepago?

Entre las medidas aprobadas figura la suspensión temporal del vencimiento de los saldos y las promociones de las líneas móviles prepago mientras estén vigentes estas disposiciones. De esta manera, se busca evitar que los usuarios pierdan esos beneficios durante el periodo de emergencia.

Las medidas tienen carácter extraordinario y temporal, y están dirigidas a las zonas comprendidas en las declaratorias de emergencia correspondientes. Su finalidad es contribuir a que la población mantenga el acceso a la comunicación móvil ante las posibles afectaciones ocasionadas por el fenómeno natural.