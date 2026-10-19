Lima habilita 433 puntos para abastecer de agua ante posibles emergencias

La capital cuenta con 433 puntos fijos para facilitar la distribución de agua potable si ocurren emergencias que afecten el suministro, informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). La medida busca contar con opciones de abastecimiento ante posibles desastres naturales.

José Miguel Kobashikawa, director de fiscalización de Sunass, explicó que estos puntos disponen de hidrantes que permitirán acercar el recurso a la población cuando se interrumpa el servicio regular.

Abastecimiento mediante camiones cisterna

Cada punto tendría capacidad para atender a unas 2.500 familias. Sin embargo, esta infraestructura no cubriría por sí sola la demanda de todos los habitantes que podrían verse afectados durante una emergencia.

Por ello, Sedapal deberá recurrir a alternativas como los camiones cisterna para distribuir agua en sectores sin puntos cercanos de abastecimiento, especialmente si un sismo o el fenómeno El Niño ocasiona interrupciones prolongadas.