Keiko Fujimori: Comando Unificado viene recuperando el orden y la paz en el país

Durante una visita de trabajo a Madre de Dios, realizada en la víspera, la presidenta Keiko Fujimori destacó el trabajo y los logros obtenidos por el Comando Unificado en su lucha contra la delincuencia.

"Al ver las acciones que ustedes están tomando, me llena de esperanza y de profundo orgullo ver a este Comando Unificado que día a día viene ganando espacio, recuperando el orden, la paz y la tranquilidad en el país", señaló.

ESTRATEGIA CONJUNTA

También reconoció la esforzada labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes participan en esta estrategia conjunta, y que en esta región enfrenta a la minería ilegal.

"Aquí en Madre de Dios, sabemos del problema de la minería ilegal, de cómo viene destruyendo nuestros parques, y los diferentes delitos que esto ocasiona: criminalidad organizada, trata de personas, pobreza, destrucción”, manifestó.

PROTECCIÓN DE LA AMAZONÍA

Durante su viaje de trabajo número 22, Fujimori Higuchi visitó la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, en la ciudad de Madre de Dios, donde fue recibida por el comandante general de la Segunda Brigada, general Víctor Cotrina.