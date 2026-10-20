Piura: agricultores denuncian demora en obras de prevención ante el fenómeno El Niño

Están alarmados. Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Valle de Sechura, en Piura, denunció la falta de fondos y demoras en las obras de prevención ante el fenómeno El Niño, por lo que evalúan un paro.

Indicó que están en riesgo de sufrir considerables pérdidas económicas con el fenómeno climático debido a la falta de financiamiento estatal. Piden una mesa de diálogo con delegados del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

PROGRAMA REACTIVA AGRARIO

Sobre las obras de prevención, señalaron que los trabajos se concentran en zonas urbanas, dejando desprotegido el sector agrícola; exigen obras inmediatas en las riberas del río Piura, para evitar desbordes que arrasen con los sembríos.

Ante esta situación, proponen al Ejecutivo crear el programa Reactiva Agrario, que permita acceder a créditos con trámites simplificados para financiar las campañas agrícolas y afrontar las pérdidas por las variaciones climáticas, informa RPP.