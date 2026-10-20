Tráiler choca contra minivan de pasajeros en La Oroya: accidente deja un muerto y varios heridos

Una mujer muerta y 10 heridos de distinta consideración dejó ayer el choque entre una minivan de pasajeros y un tráiler. El accidente se registró en el kilómetro 26 de la Carretera Central, cerca del peaje de Quiulla La Oroya.

Tras el impacto, la minivan cayó al río Mantaro y terminó volcada a orillas del cauce. Trascendió que la unidad conducida por Hilario R. (43) se desplazaba de Cerro de Pasco con destino a Huancayo con nueve pasajeros a bordo.

AUXILIARON A LOS PASAJEROS

Se conoció que el tráiler, conducido por Pedro S. (50), que trasladaba piedras de Concepción a la ciudad de Lima, intempestivamente habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal, informa Correo.

Luego del accidente, choferes de vehículos particulares y transeúntes auxiliaron a los pasajeros que estaban atrapados. Los bomberos trasladaron a los heridos hasta el Hospital Alberto Hurtado de EsSalud en La Oroya.