Rocas se desprenden de cerro y caen sobre bus en Arequipa: cuatro pasajeros resultaron heridos

Esta madrugada, cuatro personas resultaron heridas luego que un deslizamiento de rocas impactara contra un ómnibus interprovincial que se dirigía de Arequipa a Lima.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 771 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. El desprendimiento también bloqueó la vía.

CENTRO DE SALUD

Los pasajeros del bus de la empresa de transportes Angeles Tour fueron evacuados al centro de salud de Ocoña para recibir atención. Uno de los heridos está grave.

El tránsito en ambos sentidos de la carretera está bloqueado. Pero choferes de algunos buses, en una acción temeraria, cruzan por el estrecho carril que quedó libre.