Ministerio de la Producción autoriza a Imarpe ejecución de pesca exploratoria de anchoveta

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) la ejecución de una pesca exploratoria del recurso anchoveta blanca o samasa (Anchoa nasus) en el litoral marino peruano.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 00363-2026-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano, la labor de investigación se llevará a cabo fuera de las 5 millas náuticas de la costa y empleará embarcaciones pesqueras de cerco de mayor escala con una capacidad de bodega de hasta 110 m³. El objetivo principal de esta operación es evaluar la disponibilidad, la distribución espacial y los aspectos biológico-pesqueros de la especie en el dominio marítimo.

Las operaciones de exploración comenzarán a partir de las 00:00 horas del día posterior a la difusión del listado de embarcaciones seleccionadas y se mantendrán vigentes durante un plazo de hasta 15 días calendario. Durante este lapso, el Imarpe asumirá la coordinación y el monitoreo continuo de las faenas de captura, notificando oportunamente a Produce para aportar el sustento científico requerido en la gestión del recurso.

Monitoreo científico y medidas de conservación

El marco legal faculta la suspensión inmediata de las faenas o el cierre temporal de áreas específicas de extracción ante una elevada presencia de ejemplares juveniles, captura de especies no contempladas o por motivos de conservación ambiental. Asimismo, las autoridades pesqueras conservan la potestad de finalizar la pesca exploratoria antes del periodo fijado si las condiciones biológicas así lo demandan.

Tras concluir las actividades en alta mar, el Imarpe dispondrá de un plazo máximo de 10 días calendario para enviar el informe final a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura de Produce. Este documento consolidará los hallazgos técnicos y las recomendaciones de manejo pertinentes para la posterior regulación y aprovechamiento de la anchoveta blanca.