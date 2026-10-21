¡Accidentes mortales! Choque frontal y atropello dejan dos fallecidos en Lambayeque

Dos trabajadores murieron en accidentes de tránsito ocurridos en Zaña y La Victoria. Los siniestros también dejaron varios heridos y a cuatro menores de edad en la orfandad.

Dos trabajadores perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados en las jurisdicciones de Zaña y La Victoria de la región Lambayeque, donde las víctimas sufrieron graves consecuencias tras ser impactadas por otros vehículos.

El primer accidente se produjo la noche del domingo 18 de octubre, cuando Elvis Smith Quiroz Romero, de 40 años, conducía una mototaxi por la carretera que conecta los distritos de Zaña y Cayaltí. A la altura del kilómetro 20+600, cerca del puente Fierro, su unidad chocó frontalmente contra otro vehículo motorizado.

El segundo caso ocurrió durante la mañana del día siguiente, cuando Manuel Wildr Altamirano Fernández, de 33 años, quien trabajaba como albañil, fue atropellado por un ómnibus interprovincial en la vía que une La Victoria con Reque.

CHOQUE FRONTAL DEJA UN FALLECIDO Y CUATRO HERIDOS

Según la información policial, la mototaxi que conducía Elvis Smith Quiroz Romero colisionó contra un vehículo de matrícula 1670-BM, manejado por Franklin Jhoel Gálvez Terán, quien viajaba acompañado de tres familiares. Debido a la violencia del impacto, Quiroz Romero sufrió un grave golpe en la cabeza y quedó tendido sobre el pavimento. El otro conductor y sus acompañantes también resultaron heridos.

Efectivos de la comisaría de Zaña acudieron al lugar y comprobaron que el conductor de la mototaxi aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado junto con los demás afectados al Hospital EsSalud de Cayaltí. Sin embargo, el trabajador falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

ALBAÑIL MUERE ATROPELLADO POR ÓMNIBUS INTERPROVINCIAL

El segundo accidente tuvo como víctima a Manuel Wildr Altamirano Fernández, de 33 años, quien regresaba de su centro de labores cuando fue atropellado por un ómnibus de la empresa interprovincial ITTSA. Su fallecimiento deja a cuatro hijos menores de edad en la orfandad.