Ministros inspeccionan zonas inundadas en Piura debido a las fuertes lluvias por El Fenómeno El Niño

El Senamhi advirtió que El Niño Costero podría extenderse hasta 2027 ante las elevadas temperaturas del mar frente a Talara y Paita.

Las recientes precipitaciones registradas en Piura volvieron a generar preocupación entre los vecinos, luego de que una lluvia ocurrida el 20 de octubre inundara calles y viviendas de la urbanización Ignacio Merino.

Ante esta situación, los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, y de Defensa llegaron a la región para evaluar los daños y coordinar acciones frente al riesgo de nuevas precipitaciones.

Ambos funcionarios verificaron las consecuencias de los aniegos, que dejaron en evidencia las deficiencias del sistema de drenaje. Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el fenómeno El Niño Costero podría prolongarse hasta 2027 debido a las condiciones actuales del océano Pacífico.

EL NIÑO COSTERO PODRÍA CONTINUAR HASTA 2027

La especialista del Senamhi, Noelia Goicochea, explicó que, de acuerdo con las proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), el evento de magnitud extraordinaria se mantiene vigente.

Asimismo, en las regiones del norte del país, donde las lluvias pueden provocar inundaciones y afectar viviendas, vías de comunicación e infraestructura pública. Por ello, el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas resulta fundamental para anticipar posibles episodios de precipitaciones y establecer medidas de prevención.

TALARA Y PAITA REGISTRAN ELEVADAS ANOMALÍAS DE TEMPERATURA

De acuerdo con el monitoreo de la temperatura superficial del mar correspondiente al 20 de octubre de 2026, las estaciones de Talara y Paita registraron valores de 26,3 °C y 26,1 °C, respectivamente, el día anterior. Asimismo, las anomalías térmicas alcanzaron los +8,2 °C en Talara y los +8,7 °C en Paita, cifras considerablemente superiores a los valores habituales.