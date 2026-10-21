Cinco distritos de la provincia de Arequipa aún no ejecutan la mitad de su presupuesto

En contraste, Uchumayo lidera el gasto con un avance del 77,6 %, mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa alcanza el 60,3 %.

Según los registros de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a poco más de dos meses de culminar el 2026, cinco municipalidades distritales de la provincia de Arequipa no alcanzan el 50 % de ejecución de sus presupuestos.

Los distritos de Chiguata, Cerro Colorado, Santa Rita de Siguas, San Juan de Siguas y San Juan de Tarucani presentan los menores porcentajes de ejecución presupuestal. Entre ellos, Chiguata registra el avance más bajo, mientras que Cerro Colorado destaca por contar con uno de los presupuestos más elevados, pese a no superar la mitad del gasto previsto.

CHIGUATA Y CERRO COLORADO REGISTRAN LOS MENORES AVANCES

De acuerdo con los datos del MEF, Chiguata ocupa el último lugar de la lista, con una ejecución del 40,7 % de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que asciende a S/ 11 millones 650 mil. Le sigue Cerro Colorado, con un avance del 45,1 % de un presupuesto de aproximadamente S/ 437 millones, pese a la importante cantidad de recursos que tiene asignados.

Por su parte, Santa Rita de Siguas registra una ejecución del 46,9 % de un PIM de S/ 14 millones 998 mil. San Juan de Siguas alcanza el 47,3 % de un presupuesto de S/ 2 millones 229 mil, mientras que San Juan de Tarucani presenta un avance del 48,1 % de los S/ 20 millones 848 mil disponibles.

UCHUMAYO LIDERA EL GASTO Y CUESTIONAN AVANCE PROVINCIAL

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Uchumayo registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal, con un 77,6 %. Le siguen José Luis Bustamante y Rivero, con el 76 %, y Yarabamba, con el 75,9 %. En tanto, la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con un presupuesto de S/ 280 millones 249 mil y registra una ejecución del 60,3 %.