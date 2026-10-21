¡Alerta en Lago Titicaca! Incendio se registra en totorales cerca a islas de Los Uros

El siniestro afecta los sectores de Capujra y Millojachi. Brigadas del Sernanp y personal de Serenazgo trabajan para contener las llamas.

Un incendio forestal de gran magnitud viene afectando aproximadamente 200 hectáreas de totorales en los sectores de Capujra y Millojachi, en los alrededores de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno. La emergencia comenzó al mediodía del martes 20 de octubre y comprometió ecosistemas naturales cercanos a las islas de los Uros, generando preocupación por los daños ambientales en esta zona del lago.

Ante la magnitud del siniestro, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) desplegó a sus brigadas especializadas en el combate de incendios forestales para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otras áreas de vegetación. Las labores se concentraron en las zonas de amortiguamiento y de aprovechamiento directo de la reserva.

Los guardaparques recibieron el apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno para contener el avance del fuego. Según la información disponible, las llamas fueron sofocadas en el extremo sur de las islas; sin embargo, el incendio continúa expandiéndose hacia la zona norte, por lo que persisten las acciones para controlar la emergencia.

FUEGO AMENAZA TOTORALES

El siniestro amenaza los totorales, ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental del lago Titicaca y el hábitat de diversas especies silvestres. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si se han registrado daños a la fauna ni afectaciones a las comunidades cercanas. Mientras continúan los trabajos de control, la preocupación se centra en evitar que el fuego alcance nuevas áreas naturales y agrave el impacto ambiental en la reserva.