Marina de Guerra despliega personal para combatir incendio cerca de islas de Los Uros

La embarcación LP Ramis llegó a la zona de los totorales con seis tripulantes y equipos especializados para reforzar las labores de extinción del fuego.

La Marina de Guerra del Perú desplegó la patrulla lacustre LP Ramis hacia la zona de los totorales, cerca de las islas de Los Uros, en el Lago Titicaca, región Puno, para apoyar en las labores de control y extinción de un incendio que se reactivó luego de haber sido reportado el martes.

El Ministerio de Defensa informó que la embarcación cuenta con seis tripulantes y equipos especializados para combatir el fuego, entre ellos un sistema propio contra incendios y una motobomba con manga especializada. Estos recursos buscan reforzar las acciones para evitar que las llamas continúen propagándose por la zona afectada.

La emergencia fue reportada este miércoles por las autoridades de la comunidad de Los Uros, lo que motivó la intervención de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú. Personal de la Marina acudió al lugar y realizó labores para controlar el siniestro, logrando contener el avance del fuego.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS

Sin embargo, las autoridades precisaron que los trabajos para extinguir completamente el incendio aún continúan. Asimismo, confirmaron que la emergencia no dejó personas heridas ni fallecidas, mientras se mantienen las acciones para controlar el fuego en los totorales del Lago Titicaca.