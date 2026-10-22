Lluvia ligera provoca acumulación de agua y colapso de desagües cerca del Hospital Regional en Tumbes

Una ligera lluvia registrada durante la madrugada de este jueves provocó acumulación de agua y el colapso de desagües en una zona cercana al Hospital Regional de Tumbes, afectando el tránsito de escolares, adultos mayores y transportistas.

La situación también perjudica a los comerciantes, debido a que los vecinos evitan transitar por el sector ante el riesgo de contraer enfermedades asociadas al contacto con aguas residuales, como el dengue y la leptospirosis.

MONITOREO EN CABO INGA Y PUENTE TUMBES

Por otro lado, se informó que las estaciones de monitoreo de Cabo Inga y Puente Tumbes se encuentran fuera de servicio.

Esta situación genera preocupación debido a que ambos equipos permiten medir los niveles del caudal del río Tumbes y contribuir a la emisión de alertas ante posibles desbordes.