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Hace 28 minutos

Lluvia ligera provoca acumulación de agua y colapso de desagües cerca del Hospital Regional en Tumbes

Las estaciones de Cabo Inga y Puente Tumbes están fuera de servicio, mientras que únicamente la estación El Tigre permanece operativa para monitorear el caudal del río Tumbes.



Una ligera lluvia registrada durante la madrugada de este jueves provocó acumulación de agua y el colapso de desagües en una zona cercana al Hospital Regional de Tumbes, afectando el tránsito de escolares, adultos mayores y transportistas.

La situación también perjudica a los comerciantes, debido a que los vecinos evitan transitar por el sector ante el riesgo de contraer enfermedades asociadas al contacto con aguas residuales, como el dengue y la leptospirosis.

MONITOREO EN CABO INGA Y PUENTE TUMBES

Por otro lado, se informó que las estaciones de monitoreo de Cabo Inga y Puente Tumbes se encuentran fuera de servicio. 

Esta situación genera preocupación debido a que ambos equipos permiten medir los niveles del caudal del río Tumbes y contribuir a la emisión de alertas ante posibles desbordes.


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