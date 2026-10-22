Roban 200 mil soles de una galería de Huancayo: ladrones desactivan cámaras de seguridad

Según primeros informes, cuatro delincuentes, tras forzar la puerta de la galería Real, en Huancayo, lograron ingresar y sustrajeron costosos equipos y accesorios de celulares de doce locales. Todo lo robado supera los 200 mil soles.

Tras ingresar, la madrugada de ayer, desactivaron las cámaras de seguridad para evitar ser captados. Luego golpearon y maniataron al vigilante. Los comerciantes señalan que se llevaron 80 celulares y dinero de un agente bancario.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Policías llegaron al centro comercial, ubicado cerca del municipio de Huancayo, para recoger evidencias; se presume que los ladrones usaron guantes para no dejar huellas. Revisarán cámaras de seguridad de locales vecinos.

“Deben agarrar a esos delincuentes que hacen tanto daño a gente trabajadora. Me robaron 20 modernos celulares que compré para la campaña navideña, perdí mucho dinero”, dijo entre lágrimas una vendedora.