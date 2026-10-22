Papa León XIV en Cusco: exigirán pases con código QR para ingresar a Saqsayhuamán

La expectativa por la visita del papa León XIV al Perú crece a pocas semanas de su llegada. En Cusco, las autoridades eclesiásticas preparan un despliegue especial de seguridad y organización para recibir a miles de fieles que buscarán participar en las actividades del sumo pontífice en Saqsayhuamán y la Plaza Mayor, el próximo 15 de noviembre.

El Arzobispado del Cusco anunció que el ingreso a estos espacios estará regulado mediante pases con códigos QR, credenciales especiales y brazaletes, que serán distribuidos a través de las 85 parroquias de la jurisdicción eclesiástica. Según informó monseñor Israel Condorhuamán a RPP, cada párroco empadronará, en promedio, a 200 fieles para facilitar la entrega de las autorizaciones y evitar la falsificación o venta irregular de accesos.

Hasta 6 mil voluntarios apoyarán en la seguridad

Para garantizar el desarrollo de las actividades, la Iglesia busca convocar hasta 6 mil voluntarios, denominados 'Amigos de León', quienes tendrán la responsabilidad de verificar los pases, orientar a los asistentes y brindar apoyo a los visitantes procedentes de distintas regiones del Perú y países vecinos, como Bolivia y Chile. Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta frente a posibles estafas relacionadas con la entrega de credenciales.

Como parte de los preparativos, una delegación de la Santa Sede llegará al Cusco el 28 de octubre para coordinar las medidas de seguridad y los aspectos logísticos de la visita. El Arzobispado ya sostuvo reuniones con representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y otras instituciones para organizar el desplazamiento de los fieles y las actividades programadas en la ciudad imperial.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Cusco y cuáles serán sus actividades?

Según la agenda oficial del Vaticano, el papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre a las 10:00 a. m., procedente de Chiclayo. A las 10:30 a. m. participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsayhuamán, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente, a las 11:45 a. m., encabezará el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco. Su salida hacia Pucallpa está prevista para la 1:05 p. m., como parte de su recorrido por el Perú, programado del 11 al 16 de noviembre. Los horarios están sujetos a posibles modificaciones.