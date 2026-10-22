Los Intocables: capturan a 11 integrantes de banda criminal tras operativo en tres regiones

Según informaron las autoridades, al menos once personas que integrarían la organización criminal denominada ‘Los intocables del centro’, fueron detenidas durante operativos realizados las últimas horas en las regiones de Junín, Pasco y Lima.

En la intervención participaron representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín y 300 efectivos policiales de diversas unidades especializadas. Los operativos se desarrollaron sin mayores incidentes.

DELITOS INFORMÁTICOS

Se allanaron viviendas, locales y centros comerciales para intervenir a los integrantes de la organización criminal dedicada a la comisión de supuestos delitos de robo agravado, hurto agravado, receptación, delitos informáticos, entre otros delitos.

El fiscal a cargo del caso, Rogger Pituy Ataucusi informó que se logró la detención preliminar de 11 personas, entre hombres y mujeres; algunos decían ser inocentes, otros guardaron silencio. Se investiga su grado de responsabilidad en la banda.