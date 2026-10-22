Día sin sombra en Perú: ¿qué es, cuándo ocurrirá y a qué hora se podrá observar?

Un particular fenómeno astronómico llamará la atención de los peruanos durante los próximos días. Se trata del día sin sombra, un evento en el que las sombras de las personas y los objetos verticales parecen desaparecer por unos instantes. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este fenómeno se registrará entre el 22 y el 25 de octubre, alrededor del mediodía, dependiendo de la ubicación geográfica.

¿QUÉ ES EL DÍA SIN SOMBRA Y POR QUÉ OCURRE?

La meteoróloga del Senamhi, Angie Flores, explicó que este fenómeno ocurre cuando el Sol alcanza una posición directamente sobre nuestras cabezas y sus rayos inciden de manera perpendicular sobre la superficie terrestre. Como consecuencia, las sombras de los objetos verticales se reducen considerablemente y pueden resultar casi imperceptibles.

“Es cuando el sol está en su punto más alto y los rayos caen de manera perpendicular o de manera directa sobre objetos o en las personas mismas. Entonces la posibilidad de proyectar una sombra es muy mínima”, precisó la especialista durante una entrevista en RPP.

¿A QUÉ HORA OCURRIRÁ EL DÍA SIN SOMBRA EN PERÚ?

De acuerdo con el Senamhi, el día sin sombra en Perú podrá apreciarse entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre, cerca del mediodía solar. Flores señaló que la fecha exacta varía según la latitud de cada localidad y agregó que este fenómeno volverá a presentarse en el país el 18 de febrero de 2027.

Aunque este evento no representa necesariamente un peligro ni significa que se registrará el día más caluroso del año, la especialista recomendó evitar la exposición prolongada al Sol entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m., horario de elevada radiación solar. Asimismo, aconsejó utilizar bloqueador solar, sombrilla y mantenerse hidratado para prevenir posibles efectos sobre la salud.