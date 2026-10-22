Fenómeno El Niño: implementarán puente marítimo y aéreo para atender emergencias en el norte

El ministro Mauricio Arnillas dijo que el Ejecutivo cuenta con buques y helicópteros para desplegar en cualquier momento un puente marítimo y aéreo en el norte del país, a fin de garantizar el traslado de recursos logísticos para atender las emergencias por el fenómeno El Niño.

“Tenemos cinco buques de la Marina que van a ayudarnos (…) van a ser un puente marítimo, a lo largo de toda la costa, para llevar maquinaria, efectivos, víveres, agua. Tenemos 22 helicópteros que van a ser un puente aéreo también al momento de una emergencia”, afirmó.

MOTOBOMBAS E HIDROJETS

El titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló también que cuentan con 24 modernos puentes Bailey listos para ser instalados en caso de que se produzcan interrupciones en la carretera Panamericana debido a los huaicos y las fuertes lluvias.

Asimismo, Arnillas González destacó que cuentan con motobombas e hidrojets para atender las emergencias. 26 motobombas fueron entregadas a distintas municipalidades del norte del país, que las han utilizado y han comprobado su eficiencia frente a las inundaciones.