Interviene a 60 extranjeros en Trujillo: varios de ellos habían ingresado ilegalmente al país

Agentes de la Policía Nacional y representantes de la Oficina de Migraciones intervinieron a unos 60 extranjeros durante un amplio operativo de control que se ejecutó en varios sectores de la provincia de Trujillo, región La Libertad.

Durante la intervención, realizada ayer, se determinó que 21 extranjeros entraron al país de manera irregular. También se identificó a tres personas que hace meses habían sido expulsadas y que reingresaron clandestinamente.

PREVENIR HECHOS DELICTIVOS

“Se procederá conforme a la normativa vigente: se verificarán los antecedentes, la resolución de expulsión y el modo de ingreso de cada persona, para luego ponerlas a disposición de Migraciones y la Fiscalía”, informó el general Eric Ángeles, jefe de la Región Policial La Libertad.

El oficial dijo también que el objetivo de estos operativos, que desde hace unas semanas se replican a nivel nacional, es “prevenir hechos delictivos y evitar que personas en situación irregular permanezcan alterando el orden público”.