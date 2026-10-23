Miembros del Ejército continúan ejecutando trabajos preventivos ante fuertes lluvias en Tumbes

Decenas de sacos de arena colocaron miembros del Ejército del Perú en las calles del barrio Bellavista, cerca del río Tumbes, para proteger las viviendas ante posibles aniegos causados por las lluvias intensas que azotan la región.

Para acelerar estos trabajos, el Ejército utiliza una máquina que permite llenar y coser los sacos rápidamente, explicó el comandante general de la 1.ª Brigada de Infantería de Tumbes, general Luis Núñez, a cargo de los trabajos.

CANALES DE DESFOGUE

Además, el Ejército realiza la limpieza de los canales de desfogue para agilizar la evacuación de las aguas pluviales hacia el río Tumbes. Las lluvias asociadas al fenómeno El Niño se intensificaron en toda la región los últimos días.

Estas acciones se coordinan con el Ministerio de Defensa y se ejecutan de manera articulada con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional de Tumbes, los municipios y el Indeci, informa Andina.