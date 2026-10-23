Policía detiene a tres sospechosos de robar celular a menor de edad en Trujillo

Las imágenes muestran cómo un sujeto descendió de una mototaxi y forcejeó con la adolescente para quitarle su celular. Tras las diligencias policiales, tres sospechosos fueron intervenidos.

Tras haberse registrado un asalto a una escolar de 16 años en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, efectivos de la comisaría Nicolás Alcázar intervinieron a tres hombres presuntamente implicados en el hecho delictivo que ocurrió el último jueves y quedando registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Las imágenes muestran cómo una mototaxi se detuvo en la calle Pachacútec, en el sector Río Seco. De la unidad descendió un joven que llevaba una gorra blanca, quien forcejeó con la adolescente para arrebatarle su celular.

Tras cometer el presunto robo, el sujeto huyó a bordo del mismo vehículo. Asimismo, las autoridades empezaron con las investigaciones donde obtuvieron información sobre el posible paradero de los sospechosos.

POLICÍA RECUPERÓ CELULAR ROBADO A MENOR

Por otro lado, los agentes recibieron información de que los presuntos implicados estarían intentando vender el celular sustraído, lo que permitió detener a los tres hombres y recuperar el equipo móvil de la escolar.

Los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes y esclarecer su presunta participación en el hecho.