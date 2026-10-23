Papa León XIV: unos 130,000 fieles acompañarán al Santo Padre durante sus actividades en Cusco

Según informó el Arzobispado de Cusco, la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán recibirá hasta 80,000 fieles y la Plaza de Armas otros 50,000, durante la visita del Papa León XIV a la Ciudad Imperial programado para el domingo 15 de noviembre.

Esa cantidad de personas, 130,000, son las que estarán registradas, pero seguramente habrá más gente en las vías, plazas y zonas adyacentes; ellos serán los fieles que llegarán a último momento o no alcanzaron cupo, peruanos y extranjeros.

VIGILAR LA IDENTIDAD

“Hay una institución con la que estamos haciendo un acuerdo para que nos asesore cómo debemos vigilar la identidad de cada persona con su DNI, para que velemos por la seguridad del Santo Padre”, expresó monseñor Israel Condorhuamán, vocero de la Catedral del Cusco.

Trascendió que en Sacsayhuamán, que cuenta con una extensa explanada, ingresará la feligresía en general, mientras que en la Plaza Mayor estarán personas vulnerables, de la tercera edad, con enfermedades, limitaciones físicas, gestantes y niños.