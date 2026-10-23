Keiko Fujimori inaugurará reservorio de agua potable en Cerro Colorado en Arequipa

Las obras contemplan miles de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, además de nuevas redes de distribución y colectores.

La inauguración del reservorio N-31 y la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado beneficiará a más de 30 000 habitantes del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Se prevé una inversión superior a los S/ 132 millones, que será encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

El proyecto contempla la construcción de un reservorio con una capacidad de 4200 metros cúbicos, además de más de 62 kilómetros de redes de distribución de agua potable, una línea de conducción de 140 metros y 6294 conexiones domiciliarias.

En cuanto al sistema de alcantarillado, los trabajos incluyen más de 54 kilómetros de colectores, un colector primario de 15,4 kilómetros y otras 6294 conexiones domiciliarias.

RESERVORIO N-31 COMPLEMENTARÁ INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El nuevo reservorio N-31 complementará al reservorio N-39, que fue puesto en servicio el año pasado. Ambas infraestructuras permitirán ampliar los beneficios de los servicios de saneamiento para más de 60 000 vecinos de los sectores APIPA y José Luis Bustamante y Rivero, ubicados en Cerro Colorado.

La incorporación de esta infraestructura forma parte de las intervenciones orientadas a mejorar los servicios básicos en el distrito arequipeño. La ampliación de las redes de distribución y las conexiones domiciliarias permitirá fortalecer el abastecimiento de agua.

INAUGURACIÓN DE OBRAS

Por otro lado, la ceremonia contará con la participación del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, así como de autoridades regionales y locales. Durante la actividad se presentarán las obras ejecutadas como parte del proyecto de saneamiento en Cerro Colorado.