MTC inaugura foro internacional por los 100 años del Tren Macho y el desarrollo ferroviario del país

MTC

22 de octubre de 2026

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inauguró el Foro Internacional de Ferrocarriles, Inversión e Infraestructura “100 años del Tren Macho, nuevas rutas para la inversión y el desarrollo de los Andes”, un espacio de diálogo orientado a impulsar el desarrollo ferroviario, promover nuevas inversiones y fortalecer la conectividad del país.



La ceremonia fue liderada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, junto con el senador Joaquín Yauri, el gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, y el alcalde provincial de Huancavelica, Toribio Castro Cornejo.



“Recuperar el Tren Macho significa mejorar la conectividad de las comunidades, facilitar el traslado de la población y avanzar hacia un sistema ferroviario integrado que contribuya al desarrollo económico y social del Perú”, sostuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal.



Durante la jornada se abordarán los avances y desafíos para la modernización del Tren Macho, las oportunidades de inversión y financiamiento para nuevas infraestructuras ferroviarias y el potencial de los ferrocarriles como corredores de desarrollo económico e integración territorial de los Andes. El encuentro reúne a representantes del sector público, organismos especializados y actores vinculados a la infraestructura y el transporte para intercambiar propuestas que contribuyan a fortalecer la conectividad ferroviaria del país.



El Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, conocido como el Tren Macho, es un medio de transporte fundamental para la movilidad de las comunidades de la zona y constituye una alternativa accesible para la población. En el marco del proceso de concesión, cuyo concedente es Proinversión y cuyo concesionario es COFEPERÚ, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando acciones técnicas, administrativas y operativas para recuperar progresivamente el servicio de pasajeros, mientras se avanza hacia la fase de ejecución de la concesión. La reactivación del servicio beneficiará aproximadamente a 414 mil personas.



El MTC promueve el desarrollo de un sistema ferroviario moderno, seguro y eficiente, orientado a fortalecer la conectividad entre regiones, facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, e impulsar el desarrollo económico y social del país.