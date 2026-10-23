Evacúan a alumnos de colegio FAP René García Castellano tras amago de incendio en Pisco

Un amago de incendio reportado en la sala de cómputo de la institución educativa FAP René García Castellano, ubicada en el Grupo Aéreo N.° 51 en Pisco, alarmó a las autoridades y a los alumnos que se encontraban en las instalaciones.

Asimismo, tras la emergencia, se dispuso la evacuación preventiva de los estudiantes, quienes fueron conducidos a la parte trasera de la institución.

PADRES DE FAMILIA SE ALARMARON

Las autoridades del plantel se comunicaron con los padres de familia, quienes se dirigieron a la institución para recoger a sus hijos y comprobar que se encontraban a salvo tras la emergencia.

Por otro lado, la institución emitió un comunicado en el que informaba la cancelación de un evento programado para el mismo día.