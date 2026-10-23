Detienen a trabajador municipal en operativo donde incautaron 148 envoltorios de presunta PBC

Durante la intervención también se incautó dos celulares, una balanza electrónica y dinero en efectivo

Tras un operativo realizado por el Grupo Terna, se detuvo a tres personas por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Entre los detenidos figura un trabajador del área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según las primeras versiones, el trabajador municipal respondería al nombre de Carlos Manuel Campaña León, de 44 años. Junto a él, también fueron detenidos dos ciudadanos colombianos identificados como Fany Roxana Rodríguez More (39) y Hernán Andrés Sandoval Martínez (27).

SE INCAUTÓ PBC

Durante la intervención, los agentes incautaron 120 gramos de presunta pasta básica de cocaína (PBC), 148 envoltorios de la misma sustancia y una bolsa de presunta marihuana. Además, se decomisaron dos teléfonos celulares, una balanza electrónica y 41 soles en efectivo.