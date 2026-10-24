Huarochirí: dos muertos y nueve heridos, varios de ellos graves, deja choque frontal de vehículos

Según primeras informaciones, dos adultas mayores murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57 de la Carretera Central, altura del distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región Lima.

Testigos refieren que una camioneta que hacía colectivo intentó adelantar a un camión en una curva, invadiendo el carril contrario. Esta maniobra provocó el choque frontal contra el auto donde viajaban las mujeres.

LESIONES DE CONSIDERACIÓN

El fuerte impacto también dejó nueve heridos, entre pasajeros del colectivo y del auto; ellos fueron trasladados al Hospital de Chosica, varios presentan lesiones de consideración y su estado es muy delicado.

La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados en esta tragedia, informa Correo.