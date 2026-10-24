Pisco bajo fuertes vientos: Defensa Civil pide tomar precauciones

El Senamhi había pronosticado vientos superiores a los 34 km/h en la costa centro de Ica durante el fin de semana, mientras transportistas reportaron dificultades para circular.

La población de Pisco, en la región de Ica se ha visto afectada por el levantamiento de polvo y arena debido a los fuertes vientos registrados este sábado. El fenómeno también generó dificultades para los transportistas, quienes reportaron una reducción de la visibilidad en la carretera.

Ante esta situación, la oficina de Defensa Civil de Pisco exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar accidentes y protegerse frente a las ráfagas de viento. Asimismo, pidieron alejarse de los paneles publicitarios y paredes que puedan colapsar.

FUERTES VIENTOS EN ICA

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había informado previamente que durante el fin de semana se registrarían vientos de consideración en distintos sectores de la costa de Ica.

Por otro lado, las velocidades podrían aproximarse a los 32 kilómetros por hora en la costa norte, superar los 34 km/h en la costa centro y exceder los 28 km/h en la costa sur.