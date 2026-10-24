Senamhi refuerza la vigilancia de lluvias y riesgos hidrológicos en Ica

Las nuevas estaciones permitirán ampliar la cobertura de monitoreo y contribuirán a emitir avisos oportunos ante posibles lluvias intensas, huaicos y crecidas de ríos en Ica.

Con la finalidad de fortalecer el monitoreo de las lluvias y mejorar la prevención de riesgos asociados a fenómenos meteorológicos e hidrológicos, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) puso en marcha una comisión técnica para instalar dos estaciones pluviométricas automáticas en la región Ica.

La intervención se desarrolla a través de la Dirección Zonal 05 y la Subdirección de Gestión de Redes de Observación (SGR), perteneciente a la Dirección General de Redes de Observación. Los trabajos forman parte de las actividades programadas para este año en el marco del Plan de Lluvias Intensas y sus peligros asociados.

Las nuevas estaciones se instalarán en los puntos de observación CO Las Viñas (Tacama), ubicado en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica, y CO Río Grande, en el distrito del mismo nombre, provincia de Palpa.

MONITOREO DE LLUVIAS

El equipo encargado de los trabajos está integrado por especialistas y analistas electrónicos de la Subdirección de Gestión de Redes de Observación, además de personal meteorológico y logístico de la Dirección Zonal 05.

La incorporación de equipamiento automático permitirá ampliar la cobertura de observación en las cuencas de la región, facilitando la recopilación de datos meteorológicos e hidrológicos para fortalecer el seguimiento de las precipitaciones y las condiciones de los ríos.

PREVENCIÓN ANTE HUAICOS Y CRECIDAS DE RÍOS

Por otro lado, las nuevas estaciones contribuirán al servicio de pronóstico hidrológico diario en distintos tramos de los ríos. Estos datos también permitirán mejorar la emisión oportuna de avisos ante posibles lluvias intensas, huaicos y crecidas que puedan representar un riesgo para la población.