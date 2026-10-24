Huancavelica inicia recuperación de estación ferroviaria por los 100 años del Tren Macho

La intervención busca preservar el patrimonio histórico de Huancavelica y mejorar las condiciones de la estación del Tren Macho para las celebraciones del centenario.

Se realizó una jornada de limpieza y mantenimiento como parte de las actividades por los 100 años de la llegada del ferrocarril a la histórica estación del Tren Macho, en la región Huancavelica.

Funcionarios, jefes de línea y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Huancavelica participaron en las labores de conservación del recinto ferroviario, considerado parte importante del patrimonio histórico y cultural de la región.

Los trabajos incluyeron el retiro de maleza, tierra y residuos acumulados en distintos sectores de la estación, además de labores de acondicionamiento y pintura para mejorar las condiciones del lugar.

PIDEN CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LA ESTACIÓN

La jornada también evidenció la necesidad de garantizar el mantenimiento continuo de la infraestructura ferroviaria para evitar que la vegetación y la acumulación de residuos vuelvan a deteriorar las instalaciones.