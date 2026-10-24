Capturan a integrantes de banda dedicada a la explotación sexual en Huarochirí: rescatan a 30 mujeres

En un amplio operativo, policías desbarataron la banda criminal ‘Los Intocables del Molino’, tras intervenir un conocido local nocturno del distrito de San Antonio, en la provincia limeña de Huarochirí.

Las autoridades detuvieron a cuatro integrantes de la organización, sindicada del delito de favorecimiento a la prostitución; y rescataron a 30 mujeres: 11 peruanas, 4 venezolanas y 15 ecuatorianas.

ANOTACIONES MANUSCRITAS

“Asimismo, fueron intervenidos 31 clientes y se incautaron celulares, billeteras, dinero en efectivo y un cuaderno con anotaciones manuscritas”, señaló la Policía Nacional en un comunicado.

“Todos los detenidos fueron puestos inmediatamente a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley, con conocimiento de los representantes de la Fiscalía”, agregó.