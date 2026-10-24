La Libertad: presunto extorsionador pierde una mano tras activar explosivo en la puerta de un colegio

Un joven de 19 años perdió la mano izquierda tras activar un explosivo en la puerta de un colegio que estaría siendo extorsionando, ubicado en el centro poblado Roma, en la provincia de Ascope, región La Libertad.

El presunto extorsionador fue llevado a un hospital cercano, donde permanece bajo resguardo policial. Trascendió que también presenta heridas en la mano derecha, así como en el tórax y el abdomen.

ANTECEDENTES POLICIALES

La violencia del estallido habría convertido el supuesto ataque en una situación que puso en riesgo la integridad del propio joven, que tras el incidente guardó absoluto silencio sobre los detalles de lo sucedido.

Según se conoció, el muchacho registra antecedentes policiales: trascendió que cuando tenía 15 años, fue intervenido por robo y se le encontró una réplica de arma de fuego, informa RPP.