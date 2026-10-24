Casos de dengue en Piura aumentan: Diresa reporta 14 059 casos

El reporte epidemiológico registra 13 fallecidos por dengue en Piura durante 2026. Las autoridades recomiendan eliminar los criaderos del mosquito transmisor.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura reportó 14 059 casos de dengue y 13 fallecidos en la región hasta el 21 de octubre de 2026, correspondiente a la Semana Epidemiológica 41.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la cifra acumulada representa una tasa de incidencia de 64,1 casos por cada 10 000 habitantes. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante el incremento de contagios durante el presente año.

SE REPROTAN FALLECIDOS

Hasta la fecha se han contabilizado 13 fallecidos por dengue en la región. Asimismo, la tasa de mortalidad se sitúa en 0,6 por cada 100 000 habitantes, mientras que la tasa de letalidad reportada es de 0,09 %.

Las cifras también permiten comparar la situación actual con años anteriores. En 2023, Piura registró su periodo más crítico de la última década, con 79 643 casos y 148 fallecidos. En 2024, los contagios descendieron a 32 363 y se reportaron 29 decesos.

RECOMIENDAN ELIMINAR CRIADEROS DE MOSQUITOS

Frente al aumento de casos, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de mantener limpios los hogares y evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Entre las principales recomendaciones se encuentra lavar y tapar correctamente los recipientes donde se almacena agua y de esa forma evitar criaderos que puedan dar con la reproducción del vector.