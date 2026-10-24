Papa León XIV: Fuerzas Armadas garantizan condiciones para visita del Santo Padre a Pucallpa

Esta tarde, el ministro Rafael Belaunde supervisó las acciones que desarrollan el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú para la visita del papa León XIV a la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, prevista para el próximo 15 de noviembre.

El titular de Defensa se reunió con los representantes de los tres institutos armados destacados en la jurisdicción para conocer detalladamente el despliegue logístico y operativo que les corresponde durante la breve estadía del pontífice.

CONDICIONES NECESARIAS

Tras el encuentro, Belaunde Llosa destacó el trabajo coordinado que realizan las Fuerzas Armadas (FF. AA.)para garantizar las condiciones necesarias para que la visita del religioso a la ciudad se desenvuelva sin contratiempos y en los mejores términos.

Luego de cumplir con todos los requerimientos, los jefes militares esperan la llegada de la comitiva de avanzada del Vaticano, prevista para esta semana, con el propósito de ultimar los detalles finales para la visita papal a esta ciudad amazónica.