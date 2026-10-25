Trabajador pierde la vida tras caída en el cementerio Parque del Recuerdo en Arequipa

El accidente ocurrió la mañana de este sábado. Los compañeros de la víctima solicitaron ayuda tras la caída desde el andamio.

Franklin Mamani Nina, de 34 años, falleció la mañana de este sábado tras sufrir una caída desde un andamio en las instalaciones del cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en el distrito de Socabaya, en Arequipa.

Según información preliminar, el hombre realizaba labores de mantenimiento en la capilla del cementerio cuando, aparentemente, resbaló y cayó al suelo desde la estructura en la que trabajaba.

Tras el accidente, sus compañeros solicitaron ayuda. Sin embargo, cuando el personal de emergencia llegó al lugar, encontró al trabajador tendido en el suelo y sin signos vitales.

CONFIRMÓ SU FALLECIMIENTO

Minutos después, una ambulancia del Hospital Goyeneche y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron al cementerio para atender la emergencia, para luego confirmar el fallecimiento del trabajador.

Asimismo, una ambulancia del distrito de Socabaya se desplazó hasta el lugar para brindar apoyo durante la atención del incidente.

POLICÍA SIGUE CON LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, las investigaciones quedaron a cargo de la Policía, que deberá esclarecer cómo se produjo el accidente mientras el trabajador realizaba labores de mantenimiento en la capilla.