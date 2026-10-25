Comando Unificado ejecuta operativo contra la minería ilegal en varios sectores de Madre de Dios

El Comando Unificado, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutó dos operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios, logrando destruir maquinaria y bienes valorizados en casi S/ 10 millones.

Estas acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Dirección de Medio Ambiente y la División contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, en los sectores Platanal y Mega 16, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

ELEMENTOS INCAUTADOS

En estas zonas, se hallaron 32 motores, 25 de ellos sumergidos, 32 balsas, 32 tolvas, 15 pozas, cinco motos, 6 100 galones de combustible, 33 campamentos, además de otros elementos y enseres utilizados para esta actividad ilícita.

Tras los registros correspondientes y en coordinación con la Fiscalía, se ejecutó la interdicción, destruyendo los elementos incautados, siguiendo los procedimientos de ley para proteger el medioambiente y la biodiversidad del lugar.