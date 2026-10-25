Canto en lengua shipiba será parte de la misa del papa León XIV en Pucallpa

La ciudad de Pucallpa se prepara para recibir al papa León XIV el próximo mes de noviembre con actividades religiosas que incorporan la identidad cultural amazónica en la explanada de la Videnita.

Durante la misa principal, el coro encargado del acompañamiento interpretará el canto de perdón en lengua shipiba, según detalló a la Agencia Andina la directora del conjunto, Milagros Mozombite Chamolí.

La conformación de esta agrupación estuvo a cargo de una comisión designada por el obispo local mediante una convocatoria y un proceso de selección. Actualmente, el coro reúne a 168 participantes de entre 15 y 60 años y a un grupo de aproximadamente diez instrumentistas, quienes ensayan de manera casi diaria desde que se anunció la llegada del pontífice.

Convocatoria y expectativa de comunidad católica

Milagros Mozombite, quien cuenta con más de 30 años vinculada a la Iglesia y descubrió su talento musical a los 10 años, destacó la gran emoción que genera en la comunidad la primera visita del papa León XIV a la Amazonía peruana. Los ensayos reflejan el compromiso de los integrantes por ofrecer un acompañamiento musical destacado durante la liturgia.

Finalmente, la directora extendió una invitación a los fieles y visitantes que arribarán a la ciudad para sumarse a esta festividad religiosa. La representante señaló que Pucallpa aguarda a los asistentes con alegría para unirse en devoción y fe durante la visita papal.