Apurímac: alcalde piden apoyo aéreo urgente ante reactivación de incendio forestal

El alcalde de Curahuasi, Gorky León, solicitó apoyo aéreo urgente al gobierno regional y central para controlar la reactivación de un incendio forestal en la comunidad de Vista Alegre, ubicada en la provincia de Abancay, región Apurímac.

En estos momentos, un centenar de comuneros, con apoyo de los bomberos, combaten las llamas que avanzan rápidamente, debido a los fuertes vientos, en una zona de difícil acceso y amenazan con alcanzar áreas pobladas y sembríos.

SUPERFICIES ENNEGRECIDAS

La reactivación del incendio ocurre una semana después de que los siniestros forestales arrasaran extensas áreas de pastizales, bosques y cultivos en Curahuasi, donde las familias dependen de la ganadería y la agricultura para subsistir.

En las comunidades campesinas de San Antonio, Larata y Vista Alegre (Curahuasi), el fuego transformó los cerros cubiertos de vegetación en extensas superficies ennegrecidas. Se habrían perdido más de 12.000 hectáreas de bosques.