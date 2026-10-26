Docente fallece durante viaje a Huancavelica tras accidente de transporte interprovincial

Los familiares de la docente fallecida y de los cuatro heridos solicitaron apoyo a la empresa de transportes y pidieron que se esclarezcan las responsabilidades.

Tras un accidente protagonizado por un bus de la empresa Unión Andina que cubria la ruta de Castrovirreyna hacia Huancavelica, una docente de educación inicial falleció y otras cuatro personas resultaron heridas, incluido el conductor.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en el sector de Pacococha. La víctima fue identificada como Mirla Ingri Vera Medina, de 54 años, quien viajaba hacia Huancavelica para realizarse chequeos médicos, según informó su hijo.

Además, la nevada registrada en la zona habría influido en el accidente. Sin embargo, las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas oficialmente. Los heridos fueron trasladados al Hospital Departamental de Huancavelica para recibir atención médica.

ACCIDENTE DEJA CUATRO HERIDOS

Entre las personas afectadas se encuentra Jacinta Genia Ccanto, de 54 años, quien presenta cuatro costillas fracturadas y múltiples lesiones en el rostro y la cabeza, según indicaron sus familiares.

Asimismo, el conductor del bus, también fue trasladado para recibir atención médica. Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes determinen las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

FAMILIARES PIDEN APOYO A LA EMPRESA UNIÓN ANDINA

Por otro lado, familiares del docente solicitaron apoyo para afrontar las necesidades derivadas de la tragedia y pidieron la intervención de los responsables de la empresa de transportes Unión Andina.