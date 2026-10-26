Agricultores de Tumbes alistan protesta por falta de prevención ante posibles inundaciones

El sector advierte que más de mil hectáreas de banano, además de cultivos de limón y cacao, podrían verse perjudicadas si no se ejecutan las obras solicitadas.

Agricultores de la provincia de Zarumilla, en Tumbes, anunciaron que acatarán un paro provincial durante la quincena de noviembre para exigir a las autoridades acciones concretas frente al fenómeno El Niño.

Esta acción es debido al cuestionamiento por la falta de trabajos preventivos y advierten sobre el riesgo de inundaciones y pérdidas en sus cultivos. Asimismo, Manuel Cedillo, presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes, señaló que existe indignación en el sector por la presunta falta de ejecución de obras de prevención y defensas ribereñas.

AGRICULATORES CUESTIONAN TRABAJOS DE PREVENCIÓN

En diálogo con Exitosa, Cedillo manifestó su preocupación por la falta de acciones preventivas en algunas zonas, pese a las advertencias sobre los posibles efectos del fenómeno El Niño. "Hoy los agricultores indignados porque se ha venido diciendo que teníamos que hacer un trabajo de prevención (...) Muchas veces no se ha hecho un trabajo de prevención aquí en algunos lugares", indicó.

Asimismo, informó que los dirigentes de los distritos de Matapalo, Papayal y Zarumilla sostendrán una reunión para definir los detalles de la medida de fuerza prevista para noviembre. "El jueves tenemos una reunión de todos los dirigentes, de todos los distritos Matapelo, Papayal y Zarumilla para programarlo la quincena de noviembre este paro que se viene a nivel de toda la provincia de Zarumilla", señaló.

PRODUCTORES EXIGEN LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES

Asimismo, entre las demandas del sector agrícola figura la intervención inmediata de los canales de evacuación de agua, con especial atención a la limpieza de los drenes parcelarios y principales.

Por otro lado, el presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes detalló la magnitud del sector y la cantidad de agricultores que podrían resultar perjudicados. "Nosotros tenemos más de mil hectáreas la cual cada productor tiene de 2 a 3 hectáreas, hablamos más o menos de unos 600, 800 productores de bananos. Aparte de eso se suman los productores limoneros del distrito de Matapalos y Papayal. También los limoneros y cacaoteros también son perjudicados", indicó.