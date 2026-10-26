Visita del papa León XIV: aeropuerto de Cusco suspenderá operaciones el 15 de noviembre

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos y turistas a anticipar sus traslados y tomar precauciones para llegar al aeropuerto antes de la suspensión de operaciones.

A raíz de la llegada del papa León XIV este 15 de noviembre a la ciudad de Cusco, los vuelos del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete estarán suspendidos entre las 7:45 a. m. y las 3:05 p. m.

Esta decisión fue tomada por parte del Estado para brindar mayor seguridad al sumo pontífice. Asimismo, las aerolíneas ya han sido notificadas mediante un comunicado emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

VUELOS SUSPENDIDOS

El gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, Reynaldo Bellido Mérida, brindó declaraciones a RPP donde brindo mas información sobre las medidas tomadas que no perjudiquen a la población.

"El último vuelo que va a llegar al Cusco es a las 7 y 15 de la mañana. En por lo cual va a estar suspendido el día 15 en horas de la mañana los vuelos hasta que se retire el papa. Por lo que estoy exhortando a la población y también a los turistas de que tengan que prever ese día que no va a haber vuelos y si es que van a tener que utilizar los vuelos de la madrugada, tengan que utilizar las vías alternas para poder llegar al aeropuerto", manifestó.