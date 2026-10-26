¡Obras en pausa por El Niño! Gobernador descarta remodelar pistas y veredas en Trujillo

La autoridad señaló que los proyectos demandarían una inversión estimada de S/130 millones y advirtió que las lluvias podrían ocasionar daños en las obras.

Tras las constantes lluvias debido al fenómeno El Niño, el gobernador regional Ever Cadenillas Coronel calificó de negligente realizar obras en beneficio de la ciudad en estos momentos. “Los pronósticos de lluvias asociadas al fenómeno El Niño son inevitables y sería negligente que aun así se decida construir las nuevas calles en la ciudad”, manifestó.

Asimismo, el gobernador indicó que no tiene programado ejecutar alguna obra de remodelación de pistas y veredas por el momento, ya que el presupuesto estimado es de S/130 millones y, ante un desastre, sería una inversión desperdiciada.

CONTRATOS FIRMADOS

Pese a esta medida de prevención, Cadenillas indicó que este año dejará firmados los contratos con las empresas que financiarán los proyectos, garantizando así la viabilidad y ejecución de las obras. “Se ejecutarán en un momento adecuado después de El Niño. Pero eso sí, no se preocupen, los dejaremos con contrato”, manifestó.

Por otro lado, los contratos ya firmados y que están próximos a la evaluación de estudio corresponden a las urbanizaciones Torres Araujo, Villa El Contador, Huerta Bella y Rázuri.