Hombre es asesinado a balazos frente a municipalidad de Santa Elena en La Libertad

Vecinos alertaron al Serenazgo tras escuchar el disparo, mientras agentes de la Policía Nacional y del Depincri acudieron para iniciar las investigaciones.

Un hombre identificado como Carlos Raymundo Villanueva fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche del sábado en el centro poblado de Santa Elena, en la provincia de Virú, región La Libertad.

El crimen ocurrió frente a la municipalidad de la localidad, donde la víctima se encontraba en la vía pública compartiendo bebidas alcohólicas con unos amigos cuando un sujeto apareció y le disparó.

El homicidio generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron apoyo del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Virú. La Policía Nacional y personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

SICARIO DISPARÓ CONTRA POLICÍA

El ataque se habría producido alrededor de las 10:00 p. m. del sábado. De acuerdo con los testimonios recogidos, la víctima estaba reunido con unos amigos cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó directamente en la cabeza.

Tras escuchar el disparo, los vecinos alertaron a las autoridades y solicitaron la presencia del personal de Serenazgo. Al llegar, los agentes municipales encontraron al hombre en un charco de sangre y, tras verificar que no presentaba signos vitales, comunicaron lo ocurrido a la Policía.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Durante las diligencias, los detectives encontraron un casquillo de bala en el lugar. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las circunstancias exactas del homicidio ni la identidad del autor de los disparos.