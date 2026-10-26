Capturan a 3 presuntos miembros de "Los Terribles del Valle" por extorsión en La Libertad

Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro de Trujillo de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Terribles del Valle' por el delito de extorsión.

La intervención se llevó a cabo en la intersección de las calles Zafra y Ferrocarril, ubicadas en el centro poblado de Cartavio, provincia de Ascope, región La Libertad, como parte de las disposiciones emitidas por el Comando Unificado.

Durante el procedimiento, las fuerzas del orden incautaron diez equipos celulares, un teléfono presuntamente empleado para concretar las llamadas extorsivas, tres municiones de calibre 9 mm y veinte stickers con la inscripción "La Jauría HDC Security". Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Detenidos y diligencias de ley

Los intervenidos durante el operativo fueron identificados por las autoridades como Jesson César Cerna Calisto (33), alias "Jei"; Ingrid Antuanet Vargas Chávez (26), alias "Gorda Ingrid"; y Alexandra Anayuri Vásquez Chávez (21), alias "Ale". Todos ellos, junto con las evidencias recabadas, fueron conducidos a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para el desarrollo de las diligencias legales correspondientes.

Las intervenciones policiales se realizan con conocimiento de la Fiscalía Especializada del Subsistema contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Trujillo. La intervención forma parte de la estrategia del Ministerio del Interior (Mininter) orientada a la prevención del delito, la neutralización de organizaciones criminales y la recuperación del control territorial para reforzar la seguridad ciudadana.