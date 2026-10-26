Ejército tendrá control de motobombas en el norte del país para responder ante fenómeno El Niño

Para ofrecer una respuesta más rápida y efectiva ante los efectos del fenómeno El Niño, el Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Perú (EP), se hará cargo de la custodia de motobombas a las zonas afectadas por lluvias e inundaciones en las regiones ubicadas al norte del país.

En la región Piura, la propuesta llegó a buen puerto y el Ejército ya tiene a su cargo tres motobombas, que permiten la evacuación del agua empozada en las calles hacia los drenes cercanos. Se gestiona la misma medida para los otros departamentos.

Lo que ahora se coordina también con las autoridades regionales y provinciales es la disposición de camionetas 4x4 para el traslado de estos equipos de seis pulgadas a las zonas que resulten anegadas. El objetivo es tener una camioneta por cada motobomba.

El comandante del Comando Operacional del Norte, general de División EP Carlos Rabanal, dio a conocer que la finalidad es que el Ejército, mediante sus diferentes unidades, asuma la custodia y traslado de motobombas en las regiones ubicadas al norte del país que resulten afectadas por el fenómeno El Niño.

Cabe precisar que, alrededor de 1600 efectivos de las Fuerzas Armadas están desplegados en la región Piura para responder de forma inmediata ante las emergencias asociadas al evento climatológico extraordinario, como precipitaciones intensas, inundaciones y huaicos.