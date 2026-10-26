Piura: Essalud instalará seis unidades para atender casos graves de dengue y leptospirosis

El Seguro Social de Salud (Essalud) implementará seis Unidades de Vigilancia Clínica y habilitará 103 camas en Piura para atender a pacientes con cuadros graves de dengue y leptospirosis. La medida busca preparar los establecimientos de salud ante un posible incremento de estas enfermedades por los efectos del fenómeno El Niño.

La presidenta ejecutiva de Essalud, Zulema Tomas Gonzáles, anunció estas acciones durante una visita al Hospital Cayetano Heredia, donde supervisó la capacidad operativa del establecimiento. La funcionaria señaló que también se deben tomar precauciones frente a otros problemas de salud, como los golpes de calor, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas.

Refuerzan abastecimiento y vacunación en la región

Como parte de las medidas preventivas, Essalud tiene previsto alcanzar el 90 % de abastecimiento de medicamentos en Piura. Además, implementará dos almacenes estratégicos en el CAP III Castilla para almacenar dispositivos médicos y garantizar la conservación de vacunas.

En cuanto a la inmunización, la entidad informó que ya se aplicaron más de 1.000 dosis contra el dengue en zonas priorizadas, lo que equivale al 47 % de la meta establecida. Ante ello, las autoridades exhortaron a los padres de familia a verificar si sus hijos cumplen los criterios para recibir la vacuna y reducir el riesgo de complicaciones.