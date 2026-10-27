Al menos tres muertos y dos heridos graves deja despiste y caída de camioneta a un río en Puno

Un accidente se registró la tarde de ayer en la vía que conecta la localidad de Sandia con el caserío Huancaluque, en Puno. Tres personas murieron y dos quedaron heridas de gravedad tras caer una camioneta al río.

Entre las víctimas mortales estaría el chofer de la unidad, identificado como Javier L., quien habría perecido en el lugar de los hechos junto a otros dos ocupantes cuyas identidades no fueron reveladas.

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO

Bomberos rescataron a una mujer y una joven que resultaron con heridas de gravedad; fueron llevadas a un centro de salud; serían trasladadas a un hospital de Juliaca para recibir tratamiento especializado.

Agentes policías y el fiscal de turno llegaron al lugar de la tragedia para realizar las investigaciones correspondientes; buscan determinar las causas del despiste y caída de la moderna camioneta al río Sandia.